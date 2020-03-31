4 مرضى أجرى أحدهم عملية جراحية.. كيف تعاملت الداخلية مع مواطنين وقت الحظر؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي، وعلاء عمران:

قدمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مساعدات إنسانية لـ 4 مواطنين خلال أوقات الحظر التجوال، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، ولاسيما الإنسانية منها والتي تتطلب التدخل الأمني السريع وتقديم المعاونة اللازمة.

تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بوجود سيارة مُعطلة بشارع العروبة بدائرة القسم في وقت الحظر تستقلها أسرة وطلبوا مساعدتهم لنقل نجلهم- يظهر عليه علامات الإعياء الشديد.

وأفاد والده بابتلاع الطفل كمية من الكلور عن طريق الخطأ، وعلى الفور قامت خدمات التأمين بتوفير سيارة شرطة لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة للطفل.

كما تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة النزهة، بوجود أحد الأشخاص وابنته 14 سنة في وقت الحظر، وطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى لإصابة ابنته بضيق في التنفس.

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وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة واصطحابهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الإسعافات اللازمة للطفلة وتم إعادتهما لمنزلهما بعد التأكد من المستشفى من تحسن حالتها.

وفي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، خلال فترة الحظر تلاحظ للخدمات المعينة قيام أحد الأشخاص بحمل ابنته وبصحبته زوجته مُسرعين بالشارع، حيث تبين أن ابنته مُصابة بكسر بالذراع الأيسر، وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة واصطحابهم للمستشفى وتقديم كافة سُبل العلاج للطفلة وإعادتهم لمنزلهم.

وفي سياقٍ متصل وخلال فترة الحظر قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوفير سيارة شرطة لنقل إحدى السيدات لمنزلها بعد عودتها من القاهرة عقب إجرائه العملية جراحية.

من جانبهم تقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول،حرصًا على سلامة المواطنين وتجاوبهم مع الحالات الإنسانية، التي تعكس الاستراتيجية الأمنية الثابتة بمفهومها الأبعاد الإنسانية.