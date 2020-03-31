شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع نقل ركاب 3 قطارات وصلت خلال «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ركاب 3 قطارات سكة حديد، خلال توقيت الحظر مساء أمس، نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد ولوجود ركاب قاموا بالحجز المسبق قبل صدور قرار الحظر.

والقطارات هي 159 المميز الذي وصل محطة مصر قادمًا من الأقصر الساعة 19.50، وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 23.00، وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساءً، حيث تم نقل الركاب عبر أتوبيسات «السوبرجيت» الفاخرة مجانًا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وناشدت وزارة النقل الركاب بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة، حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.