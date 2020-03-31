شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يُعيد ترتيب مكتبه لتحقيق «المسافة الآمنة» للوقاية من «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أيام قليلة من الاستعانة بجهاز حراري لفحص العاملين والمترددين على الديوان العام للمحافظة، أعاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، ترتيب الكراسي داخل مكتبة بشكل مُتباعد بمسافة متر بين كل كرسي وآخر، وبين الكراسي الملاصقة لمكتبة لتكون بعيدة عن المكتب بذات المسافة، لتحقيق «المسافة الآمنة»، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما كشفت عنه اللقاءات والاجتماعات التي عقدها خلال الأيام القليلة الماضية.

كما شدد المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على ضرورة الفحص الحراري على العاملين والمترددين بالديوان العام للمحافظة، بالجهاز الحراري لتحديد مدى ارتفاع درجة حرارتهم ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس «كورونا» المستجد قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

يذكر أنه تم تزويد بوابتي الديوان العام للمحافظة بكاشف للحرارة، حيث يعد الديوان العام من أكثر المنشآت الخدمية، التي يتردد عليها المواطنون.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يعيد ترتيب مكتبة بمسافة مترا بين الكراسي للوقاية من كورونا

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يعيد ترتيب مكتبة بمسافة مترا بين الكراسي للوقاية من كورونا