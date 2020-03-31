شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بدر» يزيل مخالفة بوحدة سكنية لتغيير النشاط من سكني لتجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم إزالة مخالفة بإحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 15 المجاورة الثالثة بالحي الثالث بالمدينة، عقب قيام مالك الوحدة بهدم السور الخارجي لها وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين بالمخالفة، مستغلًا الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح مندور أنه أثناء المرور الدورى لحملات إزالة المخالفات والتعديات تم رصد تلك المخالفة، وعلى الفور تم إزالتها بمعرفة إدارتي الأمن والأحياء بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدة، مضيفا أنه جارٍ استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.