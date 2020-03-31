شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: زيادة خريجي المؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي بنسبة 14.2% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع خريجي التعليم والتدريب بقصد تـطوير المهارات واكتسـاب خـبرات إضــافـية في مخــتلف التخصـصات لعام 2018/2019 بنسبة 14.2%.

وأشار الجهاز إلى زيادة عدد المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص التي تمارس نشاط التدريب لتصل إلى 607 مؤسسات عـام 2018/2019 مقابل 587 مؤسسـة عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪.

وتضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الـمـؤسسات بعـــدد 122 مؤسسة يليها محــافظة القليوبية بعدد 45 مؤسسة.

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وأوضح الجهاز أن عدد مؤسسات القطاع الحكومي بلغ 486 واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات 107 مؤسسات، بنسبة 22٪.

واستحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 197 مؤسسة تدريبية بنسبة 40.5٪ من إجمالى عدد المؤسسات التدريبية في القــطاع الـحكومي (المنهجى /غير المنهجى).

وتابع الجهاز أن «مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص بلغت 121 واحتلت محـافظة اسيوط المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز بإجمـالي 18 مركز تدريب مهنى بنسبة 14.9 ٪، يليها محافظة القاهرة بعدد 15 مركز تدريب بنسبة 12.4 ٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهني بالجمهورية».

ولفت الجهاز إلى أن «إجمالي الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى بلغ 107622 دارس عام 2018/2019، مقابل 8495 دارس بالقطــاع الخاص 8495 دارس عام 2018/2019».

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن عدد خــريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى 28227 خريج عـــام 2018/2019 مقابل 6231 خريجا بالـقطـاع الخاص.