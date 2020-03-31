شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: وضع خطة زمنية لاستبدال عدادات المياه التالفة بـ«الكودية» و«مُسبقة الدفع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، لاستعراض خطة تطوير ورفع كفاءة أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة تركيب العدادات الكودية، والعدادات مُسبقة الدفع.

وأكد الجزار، ضرورة تحسين نظم إدارة وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، والوصول لأعلى كفاءة مُمكنة، ووضع خطط لتدريب وتأهيل العنصر البشري، وإعداد الكوادر المُدربة لإدارة وتشغيل المنظومة بأعلى جودة ممكنة.

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وكلَّف الوزير بوضع خطة زمنية قصيرة لاستبدال العدادات التالفة لدى المشتركين، وتركيب العدادات الكودية، والعدادات مُسبقة الدفع، وتحصيل مستحقات الشركات لدى المستهلكين، ومحاسبة المواطن على قيمة استهلاكه الفعلي.

ووجه وزير الإسكان بتوحيد منظومة إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، وقيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي بتقديم عروض تنافسية، لتشغيل المحطات بالمدن الجديدة.

وشدد الوزير على توجيه الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشكل جيد، لتحسين كفاءة المنظومة، والصيانة الدورية للمحطات والشبكات لإطالة عمرها واستدامة مستويات التشغيل بأعلى كفاءة ممكنة، من أجل الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها في هذا القطاع، موجهًا بالتوسع في مد خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية التي تقع بالقرب من محطات صرف صحي، بها طاقة استيعابية لتلك الأماكن، وهو الأمر الذي سيرفع من نسب تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية في وقت قصير.