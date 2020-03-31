بـ31 مليار جنيه.. الإسكان: تنفيذ 88% من الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تنفيذ ما قريب من 88% من الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية والتي تفذه الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يعتبر هذا الحي من أول المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمشروع العاصمة الإدارية.

ووفقًا لمنشور حصل عليه "الخليج 365"، تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وجاري الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام.

وتصل مساحة الحي السكني الثالث لـ1000 فدان عبارة عن 8 مجاورات، حيث ويضم الحي 19 ألف و944 وحدة سكنية و328 فيلا و624 تاون هاوس و64 مبنى سكني مختلط.

وطرحت وزارة الإسكان قرابة الـ3 آلاف وحدة للحجز خلال الفترة الأخبرة، ووصل سعر المتر إلى 11ألف و250 جنيهًا، كما تصل مساحات الوحدات 180 مترًا، وكان من المقرر أن تبدء عمليات التسليم خلال الفترة القريبة المقبل، لكن الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ورونا أثرت على خطط التسليم.

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وقدرت هيئة المجتمعات العمرنية حجم التكلفة النهائية للحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة 31 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تصل نسبة الإنجاز في المشروع 90% خلال 30 يونيو المقبل، حيث سيتم الانتهاء من أعمال المباني وتشطيب الواجهات وأعمال تنسيق الموقع للمجاورة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

وفي 30 سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من 97% من المشروع، حيث سيتم الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لجميع المجاورات، كما سيتم الانتهاء من أعمال المباني والدهانات للسكن المختلط والخدمات المركزية، على أن ينتهي كل شئ في ديسمبر 2020.

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