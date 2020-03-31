شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان لـ«عقارات المصري اليوم »: آليات لاستمرار العمل بالمواقع المختلفة.. وصرف مستحقات المقاولين للوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت عدة خطوات للحفاظ على آلية العمل فى المواقع المختلفة، فى الوقت نفسه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، مشددا على أنه تم دعم الشركات بالكامل، وصرف مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها، خاصة مقاولى الباطن وعمال اليومية.

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وقال الوزير لـ«عقارات المصرى اليوم» إنه تم احتساب فترات التوقف للشركات ومنحها المدد المكافئة لفترات التوقف، إضافة إلى العمل على صرف مستحقاتها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها، وذلك مراعاة من الوزارة للظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد، نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف الوزير: «اجتمعت مع الشركات المنفذة لمشروعات الوزارة المختلفة على مستوى جميع القطاعات والهيئات التابعة، وتم الاتفاق بيننا على عدة أمور أهمها ضرورة سلامة العاملين بالمواقع والحفاظ على الأرواح، التى تعد هى العنصر الأهم فى الوقت الحالى، فضلا عن توفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع، واتخاذ كافة إجراءات الوقاية لعدم تفشى الوباء بينهم، علاوة على توفير الرعاية الاجتماعية للعاملين الذين سيتم منحهم إجازات من العمل خلال فترة التوقف». وأشار الدكتور الجزار إلى أنه تم الاتفاق على استمرار العمل بالمواقع لعدم توقف عجلة الإنتاج، وفقاً لرؤية كل شركة، وذلك وفقاً لعدة ضوابط، منها توفير أقصى درجات الحماية والوقاية للعاملين، وذلك للشركات الراغبة فى استمرار العمل بالمواقع بكامل طاقتها، على أن تقوم بعمل الإرشادات الطبية اللازمة، والتطهير المستمر لمواقع العمل والإقامة ومنع التجمعات وإجراءات الكشف الطبى المستمر على العاملين، موضحا أن الشركات التى ترغب فى تخفيض العمل بأى نسبة، عليها اتباع كافة الإجراءات السابقة بالنسبة للعاملين فى موقع العمل، مع صرف الإعانات اللازمة للعاملين الذين سيتم منحهم إجازات من العمل طوال فترة الإجازات، أما الشركات الراغبة فى تعليق العمل بالمواقع بصورة كاملة عليها القيام بتطهير المواقع والمعدات، وتعيين الحراسة اللازمة، وصرف الإعانات أيضا للعاملين لحين عودتهم للعمل.

وشدد وزير الإسكان على أنه تم وضع برامج زمنية مُعدلة لتعويض فترات التوقف، لضمان عدم التأخير فى تنفيذ المشروعات فى أى من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، موضحا أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الشركات خلال هذه الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم بأكمله.