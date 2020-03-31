شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة التوقف بسبب كورونا.. «المصري اليوم» ترصد الوضع داخل العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى الوقت الذى أشاع فيه البعض توقف الأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة إثر انتشار فيروس كورونا، صارت الأمور بشكل شبه طبيعى داخل حى المال والأعمال الذى يتم فيه تشييد نحو 20 برجا، من بينها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، حيث انتشر العمال والمهندسون الصينيون بجانب نظرائهم المصريين، وتواصل الشركة الصينية (cscec) مقاول المشروع، والتى تعد إحدى كبرى شركات المقاولات على مستوى العالم، أعمالها بالمنطقة، وسط إجراءات احترازية عديدة. وقام «عقارات المصرى اليوم» بجولة داخل حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، لرصد الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها، حيث انتشر عدد من أفراد التأمين فى مدخل المشروع، الذين تولوا قياس درجة الحرارة مرتين للزائرين، أو غير المقيمين بالمشروع، وتوجيه تعليمات صحية لجميع المتعاملين داخل الموقع الذى شهد تعليق لافتات مكتوبة باللغتين العربية والصينية، تتضمن عبارات تحث على اتباع إجراءات الأمن والسلامة، وإرشادات حول طرق التعامل فى أوقات الطوارئ.

وداخل موقع العمل، انتشر العمال الصينيون فى المكان يباشرون مهامهم وهم يرتدون الكمامات، بمشاركة المهندسين والعمال المصريين الذين ارتدوا الكمامات أيضا، دون توقف فى حركة العمل والتشييد، وعند دخول «عقارات المصرى اليوم» المبنى الإدارى فى البداية رفضوا الدخول دون ارتداء كمامات، وهو ما حدث بالفعل، ولم يمنع ارتداء مهندسين صينيين الكمامات من الوقوف أمام «مجسم المشروع» وهما يشيران إلى أطول برج فى إفريقيا.

فى مدخل المبنى الإدارى، تواجد عدد من موظفى الاستقبال، مهمتهم التأكد من ارتداء أى فرد متواجد بالمكان الكمامات، بخلاف عمال الأسانسير من الصينيين الذين ارتدوا الكمامات أيضا، وفى الطرقات وداخل غرف الاجتماعات أو أماكن الاستراحات.. كان استخدام المطهرات والكمامات مشهدا مشتركا بين جميع المهندسين الصينيين الذين التقاهم «عقارات المصرى اليوم» خلال الجولة.

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يسكن العمال والمهندسون الصينيون العاملون بحى المال والأعمال داخل أماكن مخصصة لهم على بعد أمتار من موقع الإنشاءات بالحى، الذى يشهد أعمال تعقيم وتطهير مستمرة.

وأمام برج (C03)، الذى انتهى تشييد هيكله الخرسانى منتصف الشهر الجارى، والمكون من 15 دورا متكررا، بارتفاع 80 مترا، وضعت الشركة لافتات حمراء باللغة الصينية تعنى الانتهاء من التنفيذ، اعتادت الشركة تعليقها فى كل دور أو مبنى يتم الانتهاء من تنفيذه لتمييزه عن بقية أعمال وإنشاءات الموقع. واصل العديد من العمال الصينيين العمل على خلاطات الأسمنت والأوناش التى تتحرك فى الموقع على مدار الساعة، وبالرغم من وجود العمال فى الموقع، إلا أن هناك مسافات بين كل عامل وآخر، وينتظر أن يتم تركيب الواجهات الألومنيوم والزجاجية سابقة التصنيع، والمصممة خصيصا فى الصين لهذه الأبراج خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن «كورونا» لن يؤثر فى عدم تركيب هذه الواجهات، حيث تم تصنيع كل الواجهات وإرسال الشحنات الخاصة بها.

المهندس أحمد عمران، المسؤول عن أحد مواقع العمل فى الشركة الصينية، قال إن العمل لم يتأثر بـ«كورونا»، فى ظل استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالتوازى مع أعمال البناء، مشيرا إلى العامل الصينى على دراية بالإجراءات والاحتياطات المطلوب اتخاذها، وموضحا فى الوقت نفسه أن العامل الصينى يتميز بإتقان العمل والالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم العمل، كما أن العامل المصرى أيضا لا يقل عنه فى الكفاءة نهائيا. وأضاف عمران: «العمال الصينيون تعلموا اللغة العربية خلال فترة إقامتهم الطويلة بمصر، حيث كانوا يعتمدون فى البداية على مترجمين لتسهيل التواصل بينهم وبين المهندسين المصريين، لكن الآن أصبحوا أكثر دراية باللغة العربية منذ أن جاءوا إلى مصر فى 2018»، لافتا إلى أنه كان يعمل قبل ذلك فى إحدى الشركات المصرية، ومع دخول الشركة الصينية للسوق فى مصر لتنفيذ حى المال والأعمال، قام بالتقديم ونجح فى الاختبارات التى أجرتها الشركة الصينية للمهندسين المصريين المتقدمين للعمل بها، ليتم تعيينه مسؤولا عن أحد الأبراج المنفذة فى المشروع.

ويقول المهندس خالد عتمان، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية فى المشروع، إن المنطقة تتكون من 5 أبراج سكنية، و10 أبراج تجارية، وبرجين أحدهما فندقى والآخر مخصص كشقق فندقية، بجانب البرج الأيقونى أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع 386 مترا، والذى يضم مختلف الاستخدامات التجارية والسكنية والفندقية، ومنصة للمشاهدة أعلى قمة البرج على غرار أبراج دبى، بإجمالى 20 برجا بحى المال والأعمال. وأضاف: «تم الانتهاء من حوالى 50% من إجمالى خرسانات المشروع، وهناك أبراج مثل برج C03 تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى له بالكامل، بجانب بدء تركيب الواجهات لمبنى C 4، وهى واجهات جاهزة التركيب عبارة عن ألواح مصنعة من الزجاج خصيصا لتركيبها على واجهات أبراج حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية»، مشيرا إلى أن أعمال التشييد فى البرج الأيقونى وصلت إلى الدور رقم 26 من إجمالى 79 دورا مخططا تنفيذها فى البرج فى موعد محدد خلال عام 2022.

وعلم «عقارات المصرى اليوم» أن الشركة الصينية (cscec) أعطت بعض العمال العاملين معها فى المشروع من المصريين والصينيين إجازات براتب كامل، كنوع من الإجراءات الاحترازية فى الموقع، وتطبيق توجيهات الحكومة المصرية.