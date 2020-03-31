شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقى»: إعلان تفاصيل المشروعات البحثية للطلاب الخميس.. وفصل أى معلم يتاجر بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيعلن الخميس المقبل، كافة تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام وكيفية تقديمها إلكترونيا عبر منصة التعلم الإلكترونى عن بعد «إيدمودو».

وأضاف شوقى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة ستعلن الخميس المواصفات الخاصة بالمشروعات البحثية للطلاب وكيفية إعدادها من قبل الطلاب فى الصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى وسيتم شرح آليات التقييم من المعلم وتسليم وتسلم الأبحاث.

وحذر شوقى من أن أى معلم بوزارة التربية والتعليم سيقوم بالمتاجرة فى عمليات بيع المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس هذا العام سيتم فصله من مهنة التدريس مباشرة. وأعلن وزير التربية والتعليم المناهج المقررة التى سوف يكون الطلاب مسؤولين عنها فى المشروعات البحثية أو الامتحانات، وذلك فيما قبل 15 مارس 2020.

فى سياق متصل، وافق «شوقى» على صرف المكافأة الخاصة بامتحانات النقل، للمعلمين قبل الأول من مايو كمساهمة من الوزارة فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا، وذلك تلبية لرغبة جموع المعلمين فى صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة فى المدارس، واعتمد شوقى جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.

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وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى فى الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثانى الثانوى فى الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020. وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت فى الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

فى سياق آخر، تعقد وزارة التربية والتعليم الأسبوع الجارى اجتماعا للجان الفنية لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للتأكيد على عدم تضمين الامتحانات أى أسئلة من مناهج ومقررات ما بعد 15 مارس 2020، مع ضرورة أن تراعى الأسئلة مستوى الطالب المتوسط وكذلك المستويات العليا فى التفكير.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إجراء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى للشهادات العامة والدبلومات الفنية والثانوية العامة فى موعده داخل اللجان الامتحانية كما هو معلن فى الجداول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقاية الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وستكون اللجان مؤمنة صحيا ضد الأمراض المعدية ومجهزة بآليات لعزل أى طالب عنده أى أزمة صحية، وسيتم فرض مسافات أكبر بين الطلاب فى اللجنة الواحدة.

وفيما يخص امتحانات الدبلومات الفنية والتى ستبدأ فى منتصف مايو المقبل، وقد تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة لأن ملايين الأوراق قررت الوزارة «إلغاء الأسئلة التى تقع فى المنهج الذى يقع بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠»، وذلك أثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها على بقية الأسئلة.