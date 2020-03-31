شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل تعقيم المنشآت لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات،أمس، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت كما تواصلت المبادرات الشعبية لمساعدة المواطنين على تخطى الأزمة من خلال توزيع الكمامات والمطهرات مجانًا عليهم.

فى الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى، حملات التطهير والتعقيم للشوارع والأسوار والأرصفة، وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة، وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلل والمنازل، وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى، بالإضافة الى تطهير وتعقيم مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد، والوحدات السكنية والوحدات المحلية والقروية، والمدارس والمستشفيات، والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمجازر، ومراكز الشرطة، والوحدات البيطرية والمديريات والإدارات الخدمية، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا

ومن جانبه أشاد المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة، وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والقيام بحملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية.

وفى كفرالشيخ، استقبلت الوحده المحلية بمركز ومدينة دسوق ٥٠ طن كلور للمساهمة فى أعمال تطهير وتعقيم جميع مؤسسات وشوارع المركز والمدينة تحت شعار «الحملة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا» بالمشاركة المجتمعية من إحدى الشركات الخاصة.

وفى المنيا، تابع المحافظ اللواء أسامة القاضى مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تنظيم الحملات الميدانية بكافة القطاعات والخدمات، لتنفيذ أعمال الرش والتطهير للشوارع والأحياء والميادين، بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط أعمال الرش والتطهير بالشوارع العامة والميادين والمنشآت العامة والخدمية ودور العبادة داخل المدينة والقرى التابعة للمركز، بالإضافة لإخلاء إحدى الأسواق للقضاء على أى تجمعات.

ورغم تأجيل الانتخابات التكميلية لمجلس النواب فى مركز سمالوط، على مقعد الدكتور على الكيال الذى وافته المنية فى شهر فبراير الماضى، لأجل غير مسمى. قام اللواء سامى سنوسى، أحد المرشحين على المقعد، بوضع براميل بالشوارع وأمام المساجد مملوءة بالمحاليل للتعقيم ضد فيروس كورونا ووضع عليها ملصقات للدعاية الانتخابية.

وفى السويس، قامت المحافظة بتطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والشوارع الرئيسية حيث تم أعمال تطهير الموقف الإقليمى لسيارات الأجرة من خلال رجال الحماية المدنية بالإضافة إلى تطهير الأحياء والمديريات والمدارس، كما تم تنفيذ أعمال التطهير لجميع مواقف الميكروباص للخطوط الداخلية بحيى الأربعين بالسويس والأحياء. كذلك تم تعقيم سيارات ومعدات النظافة بحى الأربعين وتم منع الانتظار على الكورنيش من خلال إدارة المرور للحفاظ على صحة المواطنين.

وفى الأقصر ، أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطرى استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن، موضحاً ان الحملات تضمنت رش وتطهير مقار النيابة الإدارية ومركز شرطة العوامية والأمن العام بالعوامية ومحطة السكك الحديدية وشوارع التكوين المهنى والمحطة بمدينة الأقصر، ومركز الشرطة وإدارة التموين والتأمينات الاجتماعية والسجل المدنى بمدينة البياضية، ومقار التضامن الاجتماعى ومركز الشرطة ومركز الإسعاف ومركز الشباب والوحدة الصحية بالعضايمة ومكتب القصب الزراعى ومكتب البريد والجمعية الزراعية ووحدة العضايمة البيطرية بمدينة اسنا.

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ووفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى وسائل الأمان والمطهرات وأدوات التعقيم للعاملين الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين خاصة المحصلين بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين ولضمان الاستقرار المؤسسى وتوصيل الخدمة للمواطنين، بتجهيز وتعبئة وتوزيع عبوات من مادة الكحول الإيثيلى لتوزيعها على إدارات الشركة المختلفة والقطاع التجارى ومراكز خدمة العملاء بجميع الإدارات بالمحافظة.

وأعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تم استكمال تطهير شوارع ونجوع حى المطار والكوبرى العلوى وامتداد أكمنة يسى والعمارى الطريق السريع لرفع كمية من مخلفات القصب.

وفى الغربية، شارك عشرات من الطلاب الجامعيين من أبناء مدينة بسيون فى تطهير شوارع المدينة بالجهود الذاتية وتمكنوا من تنظيم حملات طافت جميع شوارع المدينة ونجحوا فى تطهير الشوارع والأحياء والسيارات وسط حالة من الارتياح. وكشف محمد أحمد أن جميع أعضاء الحملة متطوعون من مركز بسيون ولا ينتمون لأى أحزاب سياسية.

وأوضح أن الفكرة جاءتهم عقب ظهور حالات مصابة بالكورونا فى مصر مؤكدا أنهم بدأوا الحملة منذ أيام وسط حالة من الترحيب وبمشاركة أعضاء جدد قرروا الانضمام لهم كل يوم بعد الساعة ٩٫٠٠.

وأضاف أنهم بدأوا الحملة بتطهير شارع 23 يوليو ومنطقة السوق وحى المراسى وشارع عمر زعفان وحى الأنصارى وشارع المقابر وشارع المدارس وشارع المركز.

وفى شمال سيناء، أطلق عدد من شباب مدينة العريش مبادرة لتوزيع عدد 1500 كمامة وجوانتى على المواطنين، وذلك ضمن المبادرات التى يقوم بها المجتمع المدنى للحفاظ على المحافظة خالية من فيروس كورونا.

وأكد أيهاب المالح، المنسق العام للمبادرة، أنه خلال اليوم الأول لانطلاق المبادرة تم توزيع 500 شنطة تحتوى كل شنطة على كمامة وقفازات على المواطنين وأصحاب السيارات، بميدان جامع النصر بالعريش وشارع 23 يوليو بوسط المدينة «الشارع العام».

وأضاف أنه سيتم توزيع 1000 شنطة أخرى فى وسط المدينة وفى عدد من مناطق وأحياء مدينة العريش من خلال فريق التطوع مشيرًا إلى أن المبادرة تأتى فى إطار عدد من المبادرات التى أطلقها الشباب السيناوى لمواجهة فيروس كورونا والتى من بينها مبادرة «خليك بالبيت» من خلال مقاطع مصورة لشباب شمال سيناء لحث المواطنين على البقاء فى المنازل وعدم الخروج.

وفى أسيوط، ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة تموينية بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين استهدفت المحال والجمعيات الاستهلاكية بشوارع وميادين حى شرق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالمحال وضبط الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع والمنتجات بالأسواق، كما شارك فى حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ديروط والمهندس مدحت القاضى رئيس مركز منفلوط وهويدا شافعى رئيس مركز القوصية وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وتم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقرى لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلى وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية والوحدات الصحية والمستشفيات والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية.