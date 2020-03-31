ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و20 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6330مخالفة مرورية متنوعة من بينها 22 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و32 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و4 دراجات نارية مخالفة، و6 مخالفات شروط الترخيص. كما أثمرت الجهود الحملات عن ضبط 20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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