شكرا لقرائتكم خبر عن «مش هنروح».. تداول مقطع فيديو لمواطنين مصريين يهتفون رفضًا للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر به عدد من المواطنين المصريين، يهتفون «مش هنروح الحجر».

وتتخذ مصر عددًا من الإجراءات الوقائية تجاه أي مواطن مصري عائد من إحدى الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا عند ظهور أعراض للإصابة بكورونا عليه، أبرزها وضعهم في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا، لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، أن مقطع الفيديو يخص مواطنين مصريين عائدين من دولة الكويت يرفضون دخول الحجر الصحي في مصر.

وانطلقت منذ أيام عدة رحلات استثنائية بين الكويت ومصر، لإعادة المواطنين المصريين العالقين في الكويت.

ولم يتسن لـ«المصري اليوم» التأكد من صحة مقطع الفيديو، وملابسات تصويره، وموقف الجهات المسؤولة في التعامل مع المواطنين.