شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحول ملعب تنس إلى مستشفى حجر صحى لاستقبال مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس أنه ستبدأ إقامة مستشفى مؤقت بسعة 350 أسرة في جزء من مركز بيلي جان كينج الوطني للعبة اليوم الثلاثاء ضمن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا في نيويورك.

وسيقام المستشفى في جزء من المركز المستضيف لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وسط أزمة صحية ضربت العالم وقتلت الآلاف.

وقال كريس ويدماير المتحدث باسم الاتحاد الأمريكي للتنس، مالك مركز التنس، لرويترز إن عملية بناء المستشفى ستبدأ يوم الثلاثاء.

وأضاف "نحن هنا من أجل المساعدة ولا شك في ذلك. نيويورك بيتنا وكلنا معا في الأمر ذاته".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من بدء سلطات نيويورك العمل في إقامة مستشفى بسعة 68 أسرة في حديقة سنترال بارك مع تزايد أعداد المصابين والقتلى بالمدينة بسبب انتشار الوباء.

تجاوز عدد الحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 160 ألف حالة، وفقا لآخر إحصاء من مركز العلوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز.

ووفقا لآخر تحديث للخريطة التفاعلية للمركز، فإنه حتى الساعة 16:15 يوم الاثنين بالتوقيت الشرقي (2215 بتوقيت غرينتش) سجلت البلاد 160020 ألف حالة مؤكدة مع 2953 حالة وفاة.

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وتستأثر ولاية نيويورك بأكبر عدد من الحالات حيث أبلغت عن أكثر من 66 ألف حالة مؤكدة و1218 حالة وفاة.

فيما رحبت مدينة نيويورك بوصول مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير أمس كبارقة أمل في معركة المدينة المستميتة مع وباء كورونا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد وفيات الجائحة في البلاد 3000.

وتجمع الناس على جانبي نهر هدسون في نيويورك ونيوجيرزي لاستقبال السفينة (كومفرت) وهي ناقلة نفط معدلة مطلية باللون الأبيض عليها صلبان حمراء ضخمة، لدى مرورها بتمثال الحرية برفقة سفن دعم وطائرات هليكوبتر.