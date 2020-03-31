شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بغلق صالونات "الحلاقة والتجميل" مؤقتًا لمنع انتقال العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بغلق صالونات التجميل والكوافير خلال الفترة الحالية، لمنع انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الفيروس المستجد الذى يهدد العالم كله حاليا.

وقال "دسوقى"، لـ"الخليج 365"، إن صالونات "الحلاقة" الخاصة بالشباب تعمل حاليا في معظم أو كل المحافظات، وذلك أمر خطير على صحة المواطنين، ويشكل خطورة كبيرة لأن استمرارها سيؤدى لانتشار فيروس كورونا وسهلة انتقال العدوى من شخص إلى آخر، مطالبا بغلقها مؤقتا وتشديد الرقابة على جميع المحلات في كافة المحافظات، ومعاقبة أي شخص يخالف القرار لأنه يعرض حياته وحياة أسرته والآخرين للخطر.

وأشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى ضرورة بحث تقديم تعويض ودعم لأصحاب محلات "الحلاقة والتجميل"، حال غلقها، وطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومساعدة الدولة على مواجهة هذا الفيروس الذى لا يوجد له دواء حتى الآن.

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وكانت وزارة الصحة والسكان المواطنين، قد وجهت بضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر أو مترين بين الأشخاص بعضهم البعض خاصة فى السوبر ماركت والمتاجر والشوارع منعا لنقل عدوى فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان: عندما يعطس الشخص تتناثر من أنفة أو فمه رذاذ سائل يحتوى على الفيروس، متابعة: "فاذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذا الرذاذ بما فى ذلك الفيروس المسبب لكوفيد 19 "، وكشفت وزارة الصحة عن سلسلة من الأخطاء التى لابد من تجنبها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأولها استخدام اليدين عن السعال أو العطس بدلًا من الكوع، بالإضافة إلى عدم غسيل الأيدى بعد العطس والسعال، وكذلك عدم لمس العينين والأنف والفم بدون نظافة اليد.



