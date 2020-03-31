شكرا لقرائتكم خبر عن أشجع طبيبة بالعالم تروى مشاعر الخوف أثناء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الدكتور ليلى الزغل قائد الفريق الطبي الذى أجرى أول عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورونا، وقالت في لقاء مباشر على صفحة الخليج 365 على فيس بوك، إنها كانت أمام تحدى كبير لإتمام العملية في أسرع وقت ممكن، خوفا على حياة الأم والجنين والفريق الطبي، مؤكدة: "كنت خايفة لكن نداء الواجب كان أقوى من كل خوف".

وأضافت الطبيبة الأردنية: "كنت حريصة على عزل الطفلة سريعا عن أمها بعد الولادة، وتم تخصيص ممرضة لرعايتها وإرضاعها، موضحة أنها تعاملت بالمدرسة الصينية في تلك الحالة التي تفضل عدم إرضاع الأم المصابة للطفلة، وأنصح بذلك خاصة أن الفيروس مستجد ويظهر عنه أبحاث ومعلومات جديدة يوميا".

ونصحت الطبيبة كل السيدات باتخاذ إجراءات الوقاية للحماية من الفيروس لها وللجنين، وعدم التهاون إطلاقا مع الحالة، خاصة أن الحمل يزيد من خطورة الأمراض بشكل عام.