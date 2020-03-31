شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن اكتشاف 48 حالة إصابة بكورونا لقادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن 48 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ، وجميعها وافدة من الخارج.

وقد نقل التليفزيون الرسمي الصيني أمس، عن الرئيس شي جين بينج قوله إن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل فوري حسب مقتضيات الوضع لحمايتها من تبعات فيروس كورونا. وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا يوم الأحد خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو بإقليم تشيجيانج شرق البلاد أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.

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وكانت قد اندلعت مظاهرات في البرازيل ضد الرئيس الصينى حيث اتهمه المتظاهرون بأنه سبب تفشى فيروس كورونا فى العالم مسببا سقوط آلاف الوفيات ومئات الآلاف من المصابين، وقالت وزارة العدل البرازيلية إنها ستمنع الأجانب غير المقيمين في البلاد من الدخول جوا، فى إجراء يهدف إلى التصدى لتفشي فيروس كورونا، وقالت سلطات ريو دى جانيرو، إن مجمع ماراكانا الرياضى فى البرازيل الذى يضم أشهر ملعب كرة قدم فى العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.

ومع انتشار حالات الاصابة فى البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة، وتوفي 77 شخصا بالفيروس.