شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء الفاصوليا والبسلة الخضراء والفول السودانى من وقف تصدير البقوليات 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

ووفق تعديلات القرار سيتم السماح بتصدير 3 محاصيل في شكلها الطازج مع استمرار الحظر على الجاف، على أن يشمل وقف التصدير الفول والعدس لتلبية احتياجات السوق الداخلي وليست البقوليات الطازجة مثل البسلة الخضراء والفاصوليا الخضراء والفول السوداني.

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وقالت الوزيرة نيفين جامع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كافة القرارات الصادرة فيما يتعلق بوقف تصدير أي منتجات أو محاصيل هدفها الأساسي هو توفيره للأسواق الداخلية، مشيرة إلى أنه جرت مخاطبة الجمارك لتطبيق القرار 194 لسنة 2020 والخاص بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .

ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .