شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يعلن وفاة أول جندى فى البنتاجون بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها، وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أعلن أول وفاة لعضو بالخدمة في البنتاجون بسبب فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعركة الولايات المتحدة مع فيروس كورونا.

وخاطب ترامب البلاد من حديقة البيت الأبيض مساء الاثنين، متحدثا عن الشكل الذي سيبدو عليه الشهر المقبل للولايات المتحدة، بعد شهر واحد فقط من تمديد لوائح التباعد الاجتماعي الحكومية حتى 30 أبريل.

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وقال ترامب: "كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس.. هذا هو واجبنا الوطني المشترك. أوقات التحدى قادمة للأيام الثلاثين القادمة".

وأضاف: "هذه 30 يوما مهمة جدا، نحن نوعا ما نضع كل شيء على المحك، هذه الأيام الثلاثين مهمة جدا، لأننا يجب أن نعود".