شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 80% نسبة رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا في الجامعات المصرية يصل لأكثر منذ 80%، ومتوسط تفاعل الطلاب والتعامل الكترونيا والتعليم عن بعد، ما بين 70 لـ75%، والنتيجة مقبولة في ظل الظروف الصعبة والمفاجئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن هناك تجاوبا كبيرا من الجامعات المصرية في رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا، حيث قامت جامعة حلوان برفع 1016 مقررا دراسيا بنسبة 95%، كما قامت جامعة القاهرة برفع 3784 مقرر دراسى بنسبة 94%.

وأوضح أنه تم إلغاء امتحانات "الميد تيرم" التي كان مقرراً لها أن تعقد فى مارس الجارى، لتضاف درجاته إلى امتحان نهاية العام، مضيفًا: "صحة الطلاب الهدف والأولوية وعلى قمة واهتمامات الدولة".