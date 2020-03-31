شكرا لقرائتكم خبر عن فورد وجنرال إلكتريك يخططان لإنتاج 50 ألف جهاز تنفس فى 100 يوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط كل من شركتا فورد موتور وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية إنتاج 50 ألف جهاز تنفس صناعى خلال 100 يوم المقبلة، في أحد المصانع بولاية ميتشيجان للمساعدة في تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكرت تقارير لشبكة شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أنه وفقًا لما ذكره مسئولون تنفيذيون في الشركتين إن مصنع رووسونفيل للمكونات التابع لشركة فورد بولاية ميشيجان الأمريكية سيتمكن من إنتاج 30 ألف جهاز تنفس بعد شهر فى أوائل يوليو، وكما تتوقع إنتاج 1500 جهاز بنهاية أبريل و12 ألفا بنهاية مايو و50 ألفا بحلول 4 يوليو.



شبكة سى إن بى سى الأمريكية

وأوضح التقرير، أنه تصميم جهاز التنفس الصناعي من قبل جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وهي شركة متخصصة في منتجات دعم الحياة عالية التقنية، حيث ستكون الأجهزة أبسط وأقل تعقيدًا.

قال توم ويستريك، نائب الرئيس والمدير العام للجودة في جنرال إلكتريك للرعاية الصحية: "نحن متحمسون حقًا ونشيد بفورد من حيث مدى سرعة حشد منشآتها التصنيعية لمواجهة التحديات التي نواجها جميعًا لمواجهة فيروس كورونا COVID-19".

وأضاف:" ليس لدى فورد أي عملاء من القطاع الخاص في الوقت الحالي لشراء أجهزة التنفس وهي "تعمل بشكل وثيق" مع المسؤولين الحكوميين لتلبية الطلب المطلوب"، وأشار إلى أن قرار الشراكة مع فورد واستخدام موظفيها استند على وجه التحديد إلى السرعة وقدرتنا على الإنتاج بأسرع ما يمكن.

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وكانت أعلنت كلا فورد وجنرال موتورز، في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط للعمل لتوسيع إنتاج نسخة مبسطة أجهزة التنفس لدعم المرضى الذين يعانون من فشل أو صعوبة في التنفس.

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، قال أمس الاثنين إنه يعتقد أن كل أمريكي قد يحتاج إلى جهاز تنفس في الأسابيع القليلة القادمة سيحصل على واحد وقال ترامب فى الإحاطة اليومية بشأن تطورات وباء كورونا في البيت الأبيض: "أعتقد ذلك، نعم أعتقد أننا سنكون في حالة جيدة للغاية."

قال الرئيس ترامب، إنه في حين تحدثت الإدارة عن إغلاق محتمل على الصعيد الوطني، إلا أنه "من غير المحتمل إلى حد كبير في هذا الوقت".

أخبر ترامب الصحفيين في روز جاردن يوم الاثنين أنه في حين أن الإدارة "تحدثت" عن أمر على الصعيد الوطني، مشابه لأمر بعض الدول، لكنه قال إنه سيكون "صعبًا" جدًا تطبيقًا "وليس شيئًا نريد القيام به".

وقال ترامب: "إذا فعلنا ذلك ، فسوف نعلمك بذلك، ولكن من غير المحتمل إلى حد كبير في هذا الوقت"، مضيفًا أنه سيواصل السماح للمحافظين بإجراء مكالمات لدولهم.