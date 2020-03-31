شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور من الاستعانة بالسنتر أو المراكز التعليمية الخارجية فى إعداد مشروع البحث الذى أقرته الوزارة كبديل للامتحان التقليدى.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه يجب أن عدم لجوء بعض أولياء الأمور لمعلمى الدروس الخصوصية وأصحاب المراكز التعليمية "السنتر أو سيبر نت" للحصول على بحث جاهز أو يتم إعداده من جانب أصحاب هذه المراكز، موضحة أن الوزارة وفرت مصادر تعلم مختلفة منها بنك المعرفة ومنصة التعلم الإلكترونية من أجل دخول الطلاب والاستفادة منها فى إعداد البحث، وبالتالى ليس من المنطق أن يذهب ولى الأمر إلى السنتر.

وأوضحت المصادر، أن معلمى المدارس سيساعدون طلابهم فى إعداد الأبحاث المطلوبة بحيث يتم تصحيحه من جانبهم بعد تحديد الموضوعات من قبل الموجهين العموم فى الإدارات التعليمية.

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وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية، موضحا أن جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة تفاصيل البحث يوم الخميس المقبل 2 إبريل القادم ليبدأ الطلاب فى إعداده يوم 5 إبريل.