شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس شركة "مخدات" فى مؤتمر ترامب: عودوا إلى الله واقرأوا الإنجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث مايك ليندل مؤسس شركة MyPillow للوسائد، ومؤيد قوي للرئيس ترامب، الاثنين، الأمريكيين على التركيز على الدين في الوقت الذي يحث فيه قادة الدولة والوزراء المواطنين على البقاء في منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.

دعا ترامب مايك ليندل للتحدث في حديقة الورود خلال مؤتمر صحفي حول استجابة البيت الأبيض للفيروس التاجي.

وأوجز ليندل ما تقوم به شركته لمحاولة ومساعدة الأعمال التجارية حيث تواجه نقصًا في المواد وتحديات لوجستية بسبب الوباء ، بما في ذلك تصنيع الكمامات وملابس الطواقم الطبية للمستشفيات، قبل إلقاء محاضرة حول دور الدين في البلاد.

وقال ليندل، مشيراً إلى يوم انتخاب ترامب ، "أعطانا الله نعمة في 8 نوفمبر 2016، لتغيير المسار الذي كنا فيه". "لقد تم إخراج الله من مدارسنا وحياتنا، وقد أدارت أمة ظهرها لله. أشجعك على استخدام هذا الوقت في المنزل للعودة إلى الكلمة، وقراءة الأناجيل وقضاء بعض الوقت مع عائلاتنا."

وقال ليندل، الذي يقف خلف منصة عليها الختم الرئاسى، إن ترامب "أعطانا الكثير من الأمل" واستشهد بالاقتصاد القوي الذي تلاشى منذ ذلك الحين بسبب الفيروس.

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وقال: "مع رئيسنا العظيم ونائب الرئيس وهذه الإدارة وكل الناس العظماء في هذا البلد يصلون يوميا، سنتخطى هذا ونعود إلى مكان أقوى وأكثر أمنا من أي وقت مضى".

وقال ترامب بينما كان ليندل يتكلم من المنصة "لم أكن أعلم أنه سيفعل ذلك ، لكنه صديق لي وأنا أقدر ذلك".

استخدم الرئيس إحاطات الفيروس التاجي لعرض الشركات الأمريكية المشاركة في الاستجابة للفيروس.

لطالما كان ليندل من أنصار الرئيس. تبرع بالأموال لترامب في عام 2016، وفقًا لـOpen Secrets، وأعطى الآلاف إلى اللجنة الوطنية الجمهورية.

افتتح ترامب أحداث حديقة الورود يوم الاثنين بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد اختبرت مليون شخص. وتابع لعرض آلة جديدة من شركة أبوت يمكنها إنتاج نتائج الاختبار في أقل من 15 دقيقة.

وقد أثبتت الاختبارات وجود حوالي 160 ألف أمريكي للإصابة بالفيروس.