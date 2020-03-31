شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى مؤتمر كورونا: 83 مليون عدد سكان سيول.. والجارديان ترد: 9.7 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الجدل فى المؤتمر الصحفى المنعقد قبل قليل، عندما قال إن سكان سيول عاصمة كوريا الجنوبية يبلغ 83 مليونًا، لكنه فى الحقيقة 9.7 مليون فقط.

وخلال إحاطة البيت الأبيض، انجذب الرئيس دونالد ترامب إلى مناقشة حول كوريا الجنوبية، التي أبلغت عن أول حالة إصابة بالفيروس في الوقت نفسه مع الولايات المتحدة، لكنها كانت أكثر نجاحًا إلى حد كبير في السيطرة على انتشار المرض.

وقال ترامب "هل تعرف عدد الناس في سيول؟ وأجاب، 83 مليونًا، مشددًا على أن الناس "مكتظون هناك".

وقالت صحيفة "الجارديان": إنه من غير الواضح من أين حصل ترامب على هذه المعلومة؟

وأضاف ترامب، إن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعركة الولايات المتحدة مع كورونا.

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خاطب البلاد من حديقة البيت الأبيض يوم الاثنين، متحدثا عن الشكل الذي سيبدو عليه الشهر المقبل للولايات المتحدة ، بعد شهر واحد فقط من تمديد لوائح التباعد الاجتماعي الحكومية حتى 30 أبريل.

قال ترامب: "كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس". "هذا هو واجبنا الوطني المشترك. أوقات التحدي قادمة للأيام الثلاثين القادمة".

وأضاف "هذه 30 يوما مهمة جدا، نحن نوعا ما نضع كل شيء على المحك، هذه الأيام الثلاثين مهمة جدا، لأننا يجب أن نعود".

قال الرئيس دونالد ترامب، إن إدارة الغذاء والدواء وافقت على آلة يمكنها تطهير أقنعة N95، بحيث يمكن لمقدمي الرعاية الصحية إعادة استخدامها.

وقال ترامب فى الإحاطة اليومية المتعلقة بمواجهة كورونا، فى حضور عدد من الشركات التى ستساهم فى إنتاج معدات لمحاربة آثار الفيروس: "يمكن لكل آلة الآن تطهير 120 ألف قناع يوميًا". "الآن ، فكر في ذلك. يمكن لكل آلة تطهير 120.000 قناع يوميًا. سيكون مثل جهاز جديد تمامًا. يمكن أن يصل إلى 20 مرة لكل قناع".