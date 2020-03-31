شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة توافر كافة السلع الاستراتيجية، ويجود مخزونات استراتيجية ضخمة تكفي لشهور طويلة في مصر، مضيفا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مكنت من تحمل هذه الأزمة وتوفير 100 مليار جنيه للتعامل معها، مشيدا بجاهزية الحكومة للتعامل مع الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه على المواطنين، عدم القلق أو الخوف من نقص أي سلعة في مصر، مضيفا أن الرئيس وجه الحكومة بأن تستعد دائمًا لمواجهة كافة الظروف: "لازم يكون فيه استعداد ومخزون لكل شيء ومش عارفين بكرة فيه ايه"، مؤكدا أن الأزمة الحالية هي الأسوأ عالميًا ولم يرها العالم منذ 100 عام.

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وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

وقال الوزير، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.