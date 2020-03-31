شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: نضع اللمسات الأخيرة لمنصبة تعليمية ضخمة للغاية ستكون فى كل مدارس مصر في 55 ألف مدرسة تسمح بالتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كل شخص من منزله، واستخدام الشبكات المتاحة سواء الموبايل أو اللاب توب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى نقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن وزارة التربية والتعليم تعمل مع الهيئة الوطنية للإعلام التي وفرت محطات إضافية من أجل استخدام القنوات في التعليم للطلاب الذين ليس لديهم إنترنت، حيث نحاول من خلال تواجد التلاميذ في بيوتهم أن يظل التعليم مستمرا بشكل جديد ومختلف متناسب مع الظروف.

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن الاستثمار الذى تم في التعليم خلال السنوات الأخيرة سمح لنا أن نفعل طريقة التعلم عن بعد بجانب تقييم عن بعد سيتم تطبيقه لكل السنوات الدراسية، متابعة: من أجل راحة التلاميذ وأولياء الأمور تم الاكتفاء بالمنهج الذى تم تدريسه حتى 15 مارس وهو يوم تعليق الدراسة حتى لا يذهبون إلى دروس خصوصية ويتجمعون في أماكن أخرى .

وقال وزير التربية والتعليم، إن الأدوات الخاصة بالتعلم عن بعد موجودة ونعمل عليها ليل نهار، موضحا أن الأسبوع المقبل سيدخل جميع التلاميذ على المنصة الرقمية وستسير السنة التعليمية على خير دون أن يضيع على أحد التعليم .

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(تحديث)

وأضاف: نواجه تحدى كبير للغاية في تعليم الطلاب من المنازل ، وبالتالى لابد من التعاون بين بعضنا ولابد من الوعى والإلمام بالموقف الذى نعيشه مهم للغاية ونتمنى من أولياء الأمور مساعدتنا في هذا الأمر .

واستطرد الدكتور طارق شوقى: نحاول أن نوفر للتلاميذ منصة تتضمن كل ما هو جديد عبر جميع الوسائل، وتم نشر كل المناهج المقررة على التلاميذ في كل الصفوف الدراسية كل مرحلة دراسية على حدة ويوم الخميس المقبل سنشرح لهم ما هي المناهج البحثية التي سيقومون بها وكيف يتم تنفيذها وتقديمها من أجل أن يتعاون معنا الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم: كل ما يتم تنفيذه داخل وزارة التربية والتعليم خلال هذه الفترة سيعود علينا بالنفع بشكل كبير للغاية خلال الأشهر المقبلة وسنحاول تحويل الأشياء السلبية إلى إيجابية.



وفى وقت سابق كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد إعلان تفاصيل المشروعات البحثية الخاصة بسنوات النقل، مشيرا أن الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن الموعد وكيفية التعامل معها من قبل الطلاب، والتصحيح بها حال وقوع أى خطأ، مشدداً على أن النظام بسيط ولا يستدعى القلق من قبل أولياء الأمور والطلاب، وتابع: "انتهينا من وضع منظومة تعليمية متطورة بها تعليم لطيف ورأقٍ، وأطالب أولياء الأمور بعدم الاستماع إلى الشائعات حتى يوم الخميس المقبل".

وأضاف "شوقى"، أن مافيا الدروس الخصوصية التى توقفت بفضل المنظومة التعليمية الجديدة تحاول العودة الآن من خلال الأبحاث وعلى أولياء الأمور أن يعلموا أن هؤلاء يتاجرون بهم وبأبنائهم، وتابع:" يوم الخميس سيسمعون مفاجأة وإلى هذا الحين لا تستمعوا إلى الشائعات"، مؤكداً أن الوزارة ستضع المعلومات اللازمة بالأبحاث بشكل يومى تجيب خلاله على كافة التساؤلات التى تدور فى ذهن أولياء الأمور والطلاب.