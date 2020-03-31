الشيعة يتحدون كورونا بطقوسهم وعتبات آل البيت (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر والقلق يعيشها الباحثون والمختصون فى العراق وإيران، مع تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين. تدابير تتخذها سلطات البلدين من حظر للتجوال وغلق الحدود ،ورغم ذلك يقرر مواطنى الدولتين ارتكاب ممارسات وطقوس خاطئة تنذر بوقوع كارثة، في ظل تدهور المنظومة الصحية وسبل الرعاية الطبية المقدمة لحماية المواطنين . Advertisements ولكن كيف سيحدث ذلك ؟ في هذا التقرير نرصد ابرز الأخطاء التي يرتكبها شعب البلدين مما ينذر بوقوع كارثة.

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