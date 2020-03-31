شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك العقارى المصرى العربى، ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد موظفى البنك بقطاع التمويل العقارى بمقر المشهدى (مقر إدارى) والذى كان فى إجازة منذ 19/3/2020 ضمن خطة البنك نحو تخفيض العمالة بالبنك.

وأشار البنك العقارى المصرى العربى إلى أنه فى إطار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن فقد تقرر إخلاء المبنى بالكامل بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020 لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية السريعة وتعقيم المبنى ضمانا لصحة وسلامة العاملين والعملاء.

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وأكد البنك أنه متابعة حالة الموظف وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وفقا والاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.