شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف حقي، طبيب مصري ضمن الأطقم الطبية العاملة في بريطانيا في مستشفى "إمبريال كولدج" لمجابهة تفشي فيروس "كورونا"، إن الوضع المصري مستقر جداً حتى الآن وإجراءات الحكومية الاستباقية سبقت حكومة بريطانيا رغم أن الأخيرة كانت متفوقة في تعداد الإصابات مقارنة بالقاهرة، لكن جهود الحكومة المصرية الاستباقية قلصت من تصاعد الأزمة، مناشدا الجماهير بالالتزام ومساعدة الدولة فى محاصرة الفيروس.

وأضاف، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، في بداية الأزمة كان لا يعرف شيئاً عن الفيروس حتى عشرة أيام مضت ولم يكن يتخيل أن يتسارع انتشاره في بريطانيا بهذا الشكل حتى الحكومة نفسها لم تكن تتخيل، موضحاً أن معدل الإصابات أصبح يومياً 2000 حالة ومع بعض الإجراءات الاحترازية تقلص المنحنى ولم يعد مساوياً لاتجاه إيطاليا التي سبقتنا بنحو 14 يوما فى تصاعد المرض .

وأوضح حقى، أن التباعد الاجتماعي وتطبيق حظر تام في بريطانيا أسهم في تراجع الإصابات، ولكن الزيادة يومية والمستشفيات مكتظة لتأخر الحكومة في الإجراءات، لافتاً إلى أن أسباب تصاعد الإصابات في العاصمة البريطانية يرجع إلى أن الناس في بادئ الأمر كانت مستسهلة الأمر، ولكن مع تطور الإصابات وفرض حظر التجوال أدى إلى تقليص العدوى رغم معارضة الحكومة لذلك في البداية لكن مع الضغط الشديد على النظام الصحي قررت الحكومة فرض حظر التجوال خاصة في ظل عدم وجود عقار أو لقاح حتى الآن لهذا الفيروس.