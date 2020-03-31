شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مستمرون فى تحصيل الفواتير لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة مستمرة فى تحصيل فواتير الكهرباء بالكامل على مستوى الجمهورية حتى تتمكن من أن تفى بالتزامتها تجاه المواطنين من توفير الطاقة الكهربائية لهم و بأعلى جودة و أفضل خدمة.

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء امر فى غاية الأهمية و الضرورة لا يمكن الاستهانة به أو تاجيلها لتتمكن الوزارة من الاستمرار فى تقديم الخدمة للمواطنين و بنفس مستوى الخدمة.

و أشار حمزة إلى ما تقوم شركات توزيع الكهرباء الـ9 بتحصيله من المواطنين يعتبر المورد الوحيد لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، موكدا أنه لا يوجد مبرر لعدم تحصيل فواتير الكهرباء خاصه وان هناك منافذ الكترونية كثيرة تمكن المواطن من سداد فاتورته اذا كان لا يرغب فى الاختلاط بموظف شركة الكهرباء "المحصل".

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن المنافذ الإلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك للتيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع :

- طرق سداد فواتيرالكهرباء:

1- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- هناك 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فورى.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) 5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على

(App Store -Play Store) 6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store)

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7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

8- كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

9- أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

- بالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:

1- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)

2- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).