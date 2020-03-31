​مطالبًا بتشديد العقوبات.. برلماني: مافيا المخدرات فشلت في استغلال كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية لأجهزة الأمن الذين لم يغفلوا مواجهة جميع أنواع الجرائم حتى في ظل الجهود الجبارة الملقاة على عاتقهم مع باقي أجهزة الدولة، فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال "المسعود" في بيان الاثنين، إن أكبر دليل على ذلك نجاح وزارة الداخلية في استهداف أباطرة الكيف والتجار والمتعاطين لحفظ الشباب من براثن الإدمان من خلال نجاحهم في ضبط 605 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 636 متهمًا بحيازتهم 430 كيلو حشيش و12064 كيلو بانجو و2 كيلو أفيون و9 كيلو هيروين و2 كيلو كوكايين، و17 كيلو استروكس و530 جرام من الفودو و144336 قرص مخدر مختلف الأنواع في أسبوع.