اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الاثنين، فى مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وقرار الحكومة بالسماح لأصحاب العدادات مسبقة الدفع الشحن لمرة واحدة فقط لحين انتهاء فترة الحظر، ومطالبة أحمد فتحي 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي.









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