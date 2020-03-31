شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لصحة أسيوط: وفاة حالة مصابة بكورونا فى المحافظة وتأكد إصابتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان صادر من مديرية الصحة بأسيوط عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بأسيوط عن يومي الأحد والاثنين، إن الحالات التى تأكد إصابتها بفيروس كورونا 3 حالات، الأولى من حي شرق بمدينة أسيوط، وحالتان من حى غرب مساكن الشادر ومنطقة سيتي.

وأضاف البيان أن الحالة الأولى تم تحويلها إلى مستشفى العزل بإسنا بمحافظة الأقصر ظهر أمس، بمرافقه طبيب من مستشفى الصدر، أما حالتا حى غرب، فالأولى تم تحويلها فجر أمس إلى مستشفي العزل بإسنا، وحالة منطقة سيتي وصلت فجر أمس، وتم عمل دخول، وأخذ عينه، وتوفيت بعد دخولها بنصف ساعة، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية بعد ذلك، وتم توفير جميع مستلزمات الغسل، والدفن الصحي.

وأكد البيان أن لحالات السلبية بلغت 8 حالات على مدار اليومين السابقين، ولا يوجد بالمستشفيات حالات اشتباه حتى الآن.

وأضاف البيان أنه تم توقيع الكشف الطبي على 13 شخصا بحي شرق، ومثلهم بحي غرب، وتم عمل تطهير لمنازل الحالات، وسيتم متابعة المخالطين للعزل المنزلي لمده 14 يوما.

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وفي سياق آخر أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على خلو مستشفيات أسيوط الجامعية من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن مستشفيات أسيوط الجامعية تحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى وفق النظم العالمية بكافة أقسامها لتوفير أقصى درجات الحماية لمرضاها ولأطقمها الطبية ، مع التعامل بكل جدية مع أي حالات مشتبه في إصابتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المسئولة عن إجراء فحوصات الفيروس المستجد .

ونفى رئيس جامعة أسيوط ما يتردد عن وجود حالة مصابة بكوفيد 19 فى مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمي، كاشفا أن المستشفى رصدت حالة مشتبه بها وتم تحويلها إلى مستشفى الصدر لإجراء الفحوصات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة والتى أثبتت سلبية الإصابة وخلوها من الفيروس مشيرا إلى أن الحالة لسيدة فى الستينات من عمرها من محافظة أسيوط تتردد على مستشفى الراجحى وذلك لإجراء متابعة دورية لإصابتها بمرض كبد مزمن.