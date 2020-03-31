شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إنتاج الولايات المتحدة من أجهزة التنفس سيزداد ليكفى دولاً أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى ترامب، إن إنتاج الولايات المتحدة من أجهزة التنفس سوف يزداد بما يكفي لتزويد بعض البلدان الأخرى، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا.

وروج الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى الإحاطة اليومية الخاصة بوباء كورونا، لاختبارات جديدة من مختبرات أبوت، التي قالت يوم الجمعة إنها حصلت على موافقة تسويق أمريكية لاختبار تشخيصي لفيروس كورونا في غضون 15 دقيقة.

وقال ترامب، إن أكثر من مليون أمريكي قد تم اختبارهم الآن للكشف عن الفيروس التاجي. ثم قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية إن هذا أكثر من أي بلد آخر.

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حتى بعد ظهر يوم الاثنين، كانت الولايات المتحدة ، التي يبلغ عدد سكانها 329 مليونًا ، قد أجرت ما لا يقل عن 944854، وفقًاCovid Tracking Project ، وهي مجموعة يقودها أليكسيس مادريجال، مع أكثر من 100 متطوع يجمع بيانات اختبار فيروسات التاجية من الدول.

وهذا يعادل 287 اختبارًا لكل 100000 شخص في الولايات المتحدة (مع اختلافات كبيرة حسب المقاطعة والمدينة والولاية) مقارنة بـ 709 لكل 100000 في كوريا الجنوبية و 600 لكل 100000 في إيطاليا.

يتم حاليًا إجراء 65000 اختبار فيروس كورونا يوميًا على الأمريكيين - وهو ارتفاع كبير عما كان عليه قبل 10 أيام. لكن هناك اختلافًا كبيرًا من ولاية إلى أخرى ، ويعتقد خبراء الصحة العامة أن هناك حاجة إلى 150،000 اختبار كل يوم حتى يمكن تحديد المرضى المصابين بسرعة وتتبعهم والحجر الصحي

لمطابقة معدل الاختبار في كوريا الجنوبية ، كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء مليوني اختبار آخر.