شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تحصر أسماء المصريين فى الإمارات الراغبين فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى السفارة المصرية بدولة الإمارات بالتعاون وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حاليان حصرًا لأسماء المصريين المتواجدين فى دولة الإمارات العربية الشقيقة والراغبين في العودة إلى مصر تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية لإعداد طائرة وإعاداتهم إلى أرض الوطن.

كانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تلقت استفسارات متكررة من الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا وأسرهم، التى تطلب توفير طائرات إجلاء استثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن، كما نمى إلى علم وزارة الهجرة ترويج بعض المنتفعين الساعين لاستغلال الطلبة وأهاليهم ويقومون بالترويج لشائعات مغرضة بهذا الشأن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة فى هذا الصدد، إلى أن الجهة المسئولة عن تلقى أى طلبات واتخاذ القرارات بشأن إجلاء المواطنين المصريين من اوكرانيا هى سفارة جمهورية مصر العربية فى كييف، وهى الجهة الوحيدة التى سيتم تكليفها بإفادة المواطنين المصريين العالقين بأى ترتيب وطنى يتم إعتماده لإرسال طائرة للإجلاء، لتقوم السفارة ايضاً بإستصدار الموافقات اللازمة من السلطات الأوكرانية وفق الحاجة.

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وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن السفارات المصرية بكافة الدول تعمل بالتعاون أيضا مع وزارة الطيران المدني على التنسيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بخصوص إجلاء المصريين العالقين، موضحة أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تبذل أقصى جهد حتى نتخطى هذه الأزمة بسلام.

وفي السياق ذاته، تؤكد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، على متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإلكترونية الخاصة بذلك:

أو البريد الإلكتروني[email protected]، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755/01062437210