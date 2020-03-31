شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: استطعنا خلال أسبوعين وضع مكتبة رقمية كبيرة تتضمن كافة المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوة استباقية قبل كثير من الدول، عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليق الدراسة في 15 مارس الماضى لأن لدينا منظومة كبيرة تضم 22 مليون طالب من أولادنا ومليون و800 ألف من المعلمين والإداريين أي نقترب من 25 مليون مواطن ، وغذا جمعنا معهم أولياء الأمور سنجد أن التعليم الأساسى يحرك نصف تعداد سكان مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى نقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن تعليق الدراسة يتضمن قطع لفكرة المخالطة بين الأطفال وبين الأطفال والكبار ، وهذه كانت أولى الخطوات ، وكنا حريصين أيضا ألا يضيع على الطلاب عام تعليمى وبالتالي يؤثر على حياتهم ومستقبلهم فكان لابد من إيجاد حلول سريعة للغاية في التعامل مع هذا الأمر.

وتابع وزير التربية والتعليم: استطعنا خلال أسبوعين فقط أن نضع مكتبة رقمية كبيرة للغاية تتضمن مناهج نضيف لها كل يوم أشياء جديدة من أولى ابتدائى وحتى الثانوية العامة ، وسنشارك بعض الدول العربية في هذه المكتبة الرقمية.

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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية منهج الصف السادس الابتدائى حتى 15 مارس الجارى، بعد قرار تعليق الدراسة وتخفيف المناهج الدراسية.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، المقررات الدراسية لطلاب المدارس حتى 15 مارس الجارى، بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالوزارة، إن واضعى الأسئلة ملتزمون بالأجزاء المحددة، ولن تأتى أسئلة من خارج المقررات التى تم تحديدها، موجهة رسالة للطلاب: أطمنوا وعليكم التركيز فى مراجعة دروسكم والمهمة أصبحت سهلة بعد تحفيف المناهج.

وقررت وزارة التربية والتعليم، تحديد دروس منهج اللغة العربية حتى 15 مارس الجارى، فى القراءة " درس العلم فى الإسلام صفحة 22، والنصوص الشعرية" نص أهواك يا وطنى حتى صفحة 77" النصوص النثرية : الكنيسة نورت حتى صفحة 129، وفى الأدب الشعرى، مدرسة أبولو حتى صفحة 29، وفى الأدب النثرى، القصة القصيرة حتى صفحة 123، وفى البلاغة الأدبية حتى صفحة 142، والتدريبات النحوية حتى صفحة 197 مع حذف المنادى وتدريباته، الكتاب ذو المووضعات حتى نهاية الفصل السادس الجزء الثانى صفحة 97.