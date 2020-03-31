شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الآثار يحيى الأطباء من أمام خوفو ويدعو شعوب العالم للالتزام بالبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أمام هرم خوفو بالجيزة، أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمام وكالات الأنباء العالمية التي حرصت على دعوتها وزارة الدولة للإعلام، عن حرص الدولة على توجيه رسائل إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم من أمام هرم خوفو الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، للبقاء فى منازلهم وحماية أنفسهم وأهلهم.

وأضاف كما أنها أيضا رسالة تحية وشكر وإجلال للقائمين علي حمايتنا و مكافحة المرض و الفيروس، ففي الوقت الذي نجلس فيه في منازلنا هناك اناس غخرين من أطباء و ممرضين و عاملين في المستشفيات ينقذون أرواح المرضي و يقومون بأعمال الحماية و الوقاية و اخرين يعكفون علي حمايتنا و حراستنا.



وتمني وزير السياحة و الاثار الشفاء والسلامة والصحة للشعب المصري وجميع شعوب العالم.

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وأضاءت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الاثنين هرم خوفر الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، وأيضا في رسالة تحية وشكر للقائمين على حمايتنا ومكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية و الإنجليزية علي واجهة الهرم:

خليك في البيت

احمي نفسك

تحية للقائمين علي حمايتنا.



