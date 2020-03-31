شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الحجر الصحى على مستوى البلاد "غير عملى" و"صعب التنفيذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس دونالد ترامب، إنه ناقش أوامر البقاء في المنزل، ولكنه قال إن الأمر متروك لحكام الولايات. وقال "حسنا لقد تحدثنا عن ذلك، من الواضح أن هناك بعض أجزاء من البلاد التي تعاني من مشاكل أعمق بكثير من غيرها".

وقال الرئيس، إن الحجر الصحي على مستوى الدولة سيكون "غير عملي للغاية، صعب التنفيذ" ولكن "إذا فعلنا ذلك، فسوف نعلمك".

قال مايك ليدل، الرئيس التنفيذى لشركة My Pillow، إن شركته تساعد في جهود مكافحة الفيروسات التاجية من خلال إنتاج أقنعة للوجه، وتحديد "بعض مراكز الاتصال لمساعدة الشركات الأمريكية على تجاوز العديد من المشكلات التي نتجت عن ذلك الوباء ".

Advertisements

ودعا ترامب، عددا من الشركات للمشاركة فى المؤتمر الصحفى اليومى لإطلاع الجمهور على استجابة الحكومة لأزمة كورونا.

قال الرئيس الأمريكى ترامب، إن إنتاج الولايات المتحدة من أجهزة التنفس سوف يزداد بما يكفي لتزويد بعض البلدان الأخرى، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا.

روج الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى الإحاطة اليومية الخاصة بوباء كورونا، لاختبارات جديدة من مختبرات أبوت، التي قالت يوم الجمعة، إنها حصلت على موافقة تسويق أمريكية لاختبار تشخيصي لفيروس كورونا في غضون 15 دقيقة.

وقال ترامب إن أكثر من مليون أمريكي قد تم اختبارهم الآن للكشف عن الفيروس التاجي. ثم قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية إن هذا أكثر من أي بلد آخر.