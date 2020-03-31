شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الأيام الـ30 المقبلة حاسمة بالنسبة لمعركة أمريكا مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعركة الولايات المتحدة مع فيروس كورونا.

وخاطب ترامب البلاد من حديقة البيت الأبيض مساء الاثنين، متحدثا عن الشكل الذي سيبدو عليه الشهر المقبل للولايات المتحدة، بعد شهر واحد فقط من تمديد لوائح التباعد الاجتماعي الحكومية حتى 30 أبريل.

وقال ترامب: "كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس.. هذا هو واجبنا الوطني المشترك. أوقات التحدى قادمة للأيام الثلاثين القادمة".

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وأضاف: "هذه 30 يوما مهمة جدا، نحن نوعا ما نضع كل شيء على المحك، هذه الأيام الثلاثين مهمة جدا، لأننا يجب أن نعود".

وقال الرئيس دونالد ترامب إن إدارة الغذاء والدواء وافقت على آلة يمكنها تطهير أقنعة N95، بحيث يمكن لمقدمي الرعاية الصحية إعادة استخدامها.

وقال ترامب فى الإحاطة اليومية المتعلقة بمواجهة كورونا، فى حضور عدد من الشركات التى ستساهم فى إنتاج معدات لمحاربة آثار الفيروس: "يمكن لكل آلة الآن تطهير 120 ألف قناع يوميًا.. الآن فكر في ذلك. يمكن لكل آلة تطهير 120.000 قناع يوميًا. سيكون مثل جهاز جديد تمامًا. يمكن أن يصل إلى 20 مرة لكل قناع".

وتابع: "لذا يمكن لكل قناع أن يمر بهذه العملية 20 مرة. ولديه قناعان في ولاية أوهايو ، وواحد في نيويورك، وواحد سيُشحن قريبًا إلى سياتل، واشنطن. وأيضًا إلى واشنطن العاصمة. وهذا سيجعل فرق هائل على الأقنعة".