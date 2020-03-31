شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الأزمة التى يتعرض لها العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، أضاءت وزارة الآثار هرم خوفو بالجيزة تعبيرًا عن تضامن الشعوب مع بعضها البعض لمواجهة الفيروس، ودعوة المواطنين للبقاء فى المنزل للحماية من تفشى فيروس كورونا، تحية للأطباء.

كما وجهت وزارة السياحة والآثار الشكر لجميع الأطباء الذين يبذلون جهدًا كبيرًا فى محاربة العدو غير المرئى، تقديرًا للهؤلاء الأطباء حافظًا على أرواح الشعب المصرى.









كما دعت وزارة السياحة والآثار الشعب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر، ومتابعة التعليمات التى توجهه الحكومة والالتزام فى المنازل منعا لتفشى الفيروس بين الناس.

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وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار توجه برسالة إلى الشعب المصرى، عبر الخليج 365 بأن يتبعوا كل الإجراءات الاحترازية التى توجهها الحكومة ووزارة الصحة، لأن صحة المواطن على رأس أولويات سياسة الحكومة، وهذا تشهده كل الإجراءات الصحية المتقدمة جدًا، للمحافظة على صحة شعب مصرى.

وأوضح الدكتور خالد العنانى، لـ"الخليج 365"، أنه يتم استغلال تلك الوقت فى تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق والمركب السياحية والمنتجعات السياحية، كما يتم الكشف على العاملين فى المنتجعات والمركب، للاطمئنان على صحتهم وأنهم يتمتعون بحصة جيدة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إنه بعد الانتهاء من الأزمة التى تمر بها مصر ودول العالم، نستطيع أن نستقبل ضيوفنا فى صورة أفضل من الأول، وأثق بأن مصر يعد انتهاء الأزمة ستكون أول الوجهات التى يحرص العالم أجمع بأن يزروها نتيجة الشمس الرائعة الأماكن الواسعة والبحر والشواطئ، واختتم رسالته قائلا: إن ما يشغلنا فى الوقت الحالى هو صحة شعبنا، وسوف تمر الأزمة بسلام.