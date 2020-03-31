شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف آليات دعم الدولة لمختلف القطاعات فى الميزانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة أقرت 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات في الموازنة الجديدة، كما أقرت تخفيض في ضريبة كسب العامل للعاملين بالدولة، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة تحافظ على دعم الخبز والسلع التموينية بـ 85 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 19 مليار جنيه جنيه للصرف على برنامج تكافل وكرامة، فضلا عن استمرار دعم الكهرباء وأنبوبة البوتوجاز والمواد البترولية والتأمين الصحي.

وأكد وزير المالية"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى ، عبر قناة "صدى البلد"، أهمية تحصين البند الخاص بالمواد البترولية في الموازنة الجديدة، ليكون هناك مرونة للتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن 75% من دخل مصر يأتي من الضرائب، لافتا إلى أن حصيلة الضرائب وصلت إلى 800 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشدداً على أن الحكومة دعمت القطاع الصناعي بتخفيض سعر الغاز مرتين، فضلا عن تخفيض أسعار الكهرباء

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وعن احتمالية تخفيض أسعار الوقود قال وزير المالية «هناك لجنة مستقلة مشكلة بقرار رئيس الوزراء معنية بهذا الأمر وليس وزارة المالية»، مؤكدا أن أسعار البترول ستعود إلى طبيعتها وتتراوح ما بين 60 دولار و65 دولار للبرميل بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأشار وزير المالية إلى أن ميزانية العام المالي الجديد تعد الأكبر في تاريخ مصر، وأن الموازنة ستزيد كل عام عن العام السابق له، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الإعفاءات الضريبية، كما تم تخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط، موضحا أنه تم تخصيص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات ، وتابع:"كل من يستحق الترقية حتى أخر شهر يونيو المقبل سيتم اتخاذ إجراءات الترقية في أول يوليو المقبل وتم تخصيص 1.5 مليار جنيه لمستحقي الترقيات..وميزانية القطاع الصحي تشهد أكبر زيادة في تاريخها حيث وصلت إلى 95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه".