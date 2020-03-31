شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد بالقطارات ولا وجود لإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو7 قناة الخليج 365 المصورة زحام شديد بالقطارات بمحطة مصر والتي يحاول كل المواطنون الركوب قبل موعد الحظر دون الإلتزام بأبسط وسائل الحماية ضد فيروس كورونا الذى ينتشر على مستوى العالم.
وقد أصاب وباء كورونا الذى ضرب البلاد في الفترة الأخيرة مئات الألاف على مستوى العالم وقد قلت الإصابة بمصر لما تتخذه من إحتياطات وإجرائات صارمة للوقاية منه.
كانت هذه تفاصيل خبر زحام شديد بالقطارات ولا وجود لإجراءات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.