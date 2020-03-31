شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الأوقاف لإدارة 80 ألف مسجد تؤذن بنداء النوازل دون صلوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الأوقاف، خطة إدارة 80 ألف مسجد ترفع شعيرة الأذان و20 ألف زاوية لا تؤذن حتى لا تفتح خلسة فى ظل مواجهة الدولة انتشار فيرس كورونا الوبائى.

وتكلف الأوقاف 2000 مفتش، على أن يتولى كل مفتش المرور على 30 مسجد مع تكليف كل إمام بالمرور على 5 مساجد بالإضافة إلى غلق مسجده، وتكلف الأوقاف 6 مستويات تفتيشية بالمرور على المساجد والتأكد من من انضباط الأئمة والعمال ومفتشى المناطق بـ395 إدارة بـ27 محافظة.

وقررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة لكل مفتش عام أو محلي أو رئيس قسم أو مدير إدارة يثبت مخالفة واقعية فى مسألة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها.

وأكدت وزارة الأوقاف، سننهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أى تردد فى ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

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وأشارت الأوقاف إلى أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسانى، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً فى المدة التى حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين أن إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك، هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون فى ذلك من خطر على المجتمع. وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.

وأفادت مديرية أوقاف المنوفية بقيام عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية بفتح مسجد أولاد علام بقرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية وإمامة الناس فى صلاة العصر الخميس 26 / 3 / 2020م وشرع بإلقاء درس مخالفًا جميع التعليمات.

من جانبه أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خدمة المذكور ووجه مديرية أوقاف المنوفية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف المنوفية بعمل بلاغ لمعالى النائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحى للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة ووجه بصرف مكافأة عاجلة قدرها ألف جنيه للمفتش الذى حرر المخالفة.