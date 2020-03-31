شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة ينعى الدكتور اللواح شهيد الواجب الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الدكتور أحمد اللواح شهيد الواجب الطبي، وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن النادى أصدر بيانا، جاء فيه "ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض فى البلاد".

وأضاف البيان، يتقدم مجلس إدارة النادي لوزارة الصحة وللطواقم الطبية ولجميع العاملين بالقطاع الصحي ولأسرته وزملائه ومحبيه بخالص التعازي آملين من الله أن يسكنه فسيح جناته.

وتابع البيان، "وإذ يوجب الظرف الدقيق على النادي أن يقدر كل الجهود التى يقوم بها الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين ومساعدى التمريض والمسعفين والصيادلة الذين يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ويسطرون بحروف من نور تاريخ مشرف لمواقف عظيمة في التعامل مع الحالات المصابة والعمل على استشفائها كما يشكلون ملحمة كبيرة في هذا الواقع الاستثنائي الذي تمر به مصرنا الغالية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين".

كانت قد كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذى وافته المنية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

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وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه فى تمام الساعه العاشرة و النصف من مساء اول أمس السبت الموافق ٢٨-٣-٢٠٢٠ وردت مكالمه هاتفيه من الطبيب ( شادى الخميسى ) للإبلاغ عن الحالة منوها انها حرجه للغاية و مؤكدا انها ايجابيه لفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩ وربما تحتاج الى جهاز تنفس صناعى وعلى الفور تم التنسيق لنقله الى مستشفى التضامن ببورسعيد.

ووفقا لجهود التقصى الذى تقوم به مديرية الشئون الصحية فى بورسعيد فإن الطبيب كان احد المخالطين المباشرين المصابين بفيروس كورونا المستجد و كان تحت العزل الذاتى بمنزله قبل نقله للمستشفى.