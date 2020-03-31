شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلاب جامعة القاهرة يهنئون الخشت بعيد ميلاده.. والخشت: مفاجأة أسعدتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط احتفاء كبير، وجه طلاب الكليات المختلفة بجامعة القاهرة، التهنئة إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمناسبة حلول ذكرى ميلاده الـ 56، وذلك من خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية لراديو طلاب جامعة القاهرة.

وقدم الطلاب التهنئة إلى الدكتور محمد عثمان الخشت لحلول عيد ميلاده، متمنين له مزيد من التفوق والتقدم ، كما قدموا الشكر إليه على جهوده فى رفع مستوى جامعة القاهرة، والتواصل المستمر مع طلاب الكليات المختلفة، مؤكدين أن الظروف الحالية وفيروس كورونا تسببت في عدم الاحتفال مباشرة معه بمناسبة عيد ميلاده.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الفيديو الذى أعده الطلاب كان بمثابة مفاجأة كبيرة اسعدتنى كثيرا .

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وحصل الدكتور محمد عثمان الخشت على درجة الليسانس من قسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشرف عام 1986، ثم حصل على درجة الماجستير من القسم ذاته في المذاهب الحديثة والمُعاصرة وتخصص ما بعد الطبيعة بتقدير مُمتاز عام 1990، وتلى ذلك حصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الأديان بمرتبة الشرف الأولى من الجامعة ذاتها عام 1993.

وتولى الخشت الكثير من المناصب القيادية بجامعة القاهرة، من بينها المُستشار الثقافي للجامعة (2002- 2013)؛ ومُدير مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة (2010- 2013)؛ وعُضو اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بجامعة القاهرة (2013-2013)؛ ومُسئول التدريب والتثقيف للجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي (2013)؛ ومُستشار الدراسات العليا بجامعة القاهرة عضو المكتب الفني (2009 - 2013)؛ ومُسئول جودة الأنشطة الطلابية في مشروع تطوير الأنشطة بوزارة التعليم العالي عن جامعة القاهرة (2007-2008)؛ والمُؤسس والمُشرف على مشروع جامعة القاهرة للترجمة (2010- 2017)؛ والمُشرف على تحرير مجلة هرمس (2010- 2013)، وهي مجلة علمية مُحكمة في الدراسات الأدبية واللغوية ومُعتمدة من أكاديمية البحث العلمي ولجان ترقيات الأساتذة والأساتذة المُساعدين في مُختلف تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعات المصرية، كما شارك في تأسيس مجلة الجامعة الدولية؛ ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب (2016- يوليو 2017)، كما شغل منصب المُستشار الثقافي المصري لدى المملكة العربية السعودية (2013- 2015). ، إلى أن تم تعيينه بقرار جمهورى رئيسا لجامعة القاهرة في أغسطس من عام 2017 .