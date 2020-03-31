بالصور- بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، مشددًا على أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة احتياجات الجامعات والمعاهد والمستشفيات التابعة لها ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة بنها، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وعدد من عمداء الكليات.

وأشار التراس إلى أهمية التعاون مع جامعة بنها، باعتبارها من الجامعات العريقة والتي تسهم في إعداد الكوادر العلمية في مختلف المجالات، موضحًا أن مجالات التعاون تتضمن الاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة للجامعة لتكون جامعة ذكية متطورة من خلال تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية للجامعة ومنصة التعليم الإلكتروني والمنظومة المالية والإدارية ومنظومة إدارة المستشفيات الجامعية والتدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.