​الأربعاء.. الموسيقى الدرامية المصرية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تبث وزارة الثقافة، على قناتها بموقع يوتيوب، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، حفل لأوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يضم مجموعة من أعمال الموسيقى الدرامية لأشهر وأهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية.
يأتي ذلك ضمن أمسيات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، التي تقدمها وزارة الثقافة للجمهور، بعد فرض حالة حظر التجوال الجزئي بسبب ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يعقبه فيلم تسجيلي عن الفنان صلاح مرعي أحد أعظم مهندسي الديكور السينمائي يروي مسيرته وأهم الأعمال التي صمم ديكوراتها وباتت أيقونات في تاريخ السينما المصرية.
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