وزير السياحة والآثار بعد إضاءة الأهرامات: تحية للقائمين على حمايتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أضاءت مساء اليوم الاثنين، وزارة السياحة والآثار، هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم، بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، ووجهت رسالة تحية وشكر للقائمين على حمايتنا ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية علي واجهة الهرم:

"خليك في البيت

احمي نفسك

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تحية للقائمين على حمايتنا".

ومن أمام هرم خوفو أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمام ممثلي وكالات الأنباء العالمية التي حرصت على دعوتها وزارة الدولة للإعلام، عن حرص الدولة على توجيه هذه الرسائل إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، للبقاء في منازلهم وحماية أنفسهم و أهلهم.

وأضاف العناني، أن إضاءة الهرم رسالة تحية وشكر وإجلال للقائمين على حمايتنا ومكافحة المرض والفيروس، ففي الوقت الذي نجلس فيه في منازلنا هناك أناس آخرين من أطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات ينقذون أرواح المرضي ويقومون بأعمال الحماية و الوقاية وآخرين يعكفون على حمايتنا وحراستنا.

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