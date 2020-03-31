شكرا لقرائتكم خبر عن بنك في مصر يعلن تفاصيل إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك العقاري المصري العربي إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.

وأصدر البنك بيانًا قال فيه: (فى ضوء حرص مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى على الالتزام بأقصى درجات الشفافية والمصداقية مع عملائه الكرام والزملاء بالبنك. وفى ضوء حرص إدارة البنك العليا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزى المصرى ووزارة الصحة المصرية فور صدورها تجاه فيروس كورونا.

فإن البنك العقارى المصرى العربى يعلن عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد الزملاء بقطاع التمويل العقارى بمقر المشهدى ( مقر ادارى) والذى كان في إجازة منذ ١٩/٣/٢٠٢٠ ضمن خطة البنك نحو تخفيض العمالة بالبنك .

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وعلى الفور والتزاما من البنك العقارى المصرى العربى نحو تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن فقد تقرر إخلاء المبنى بالكامل بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ وحتى يوم الاحد الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٠ لأتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية السريعة وتعقيم المبنى ضمانا لصحة وسلامة الزملاء العاملين وعملاء مصرفنا الكرام .

وجارى متابعة حالة الزميل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وفقا والاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية مع خالص امنيات مجلس الادارة وجميع العاملين بالبنك بالشفاء العاجل للزميل.

و في هذا الصدد فإن مجلس إلادارة ومجموعة العاملين بالبنك يدعون المولى عز وجل ان يحفظ جموع الشعب المصرى شر هذا الوباء .

حفظ الله مصر والمصريين وجعلها دوما حصنا وسلاما وامانا).