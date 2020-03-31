شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توجه رسالة لشعوب العالم بإضاءة الهرم الأكبر: «احمي نفسك وخليك في البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الإثنين، بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، وأيضا في رسالة تحية وشكر للقائمين على حمايتنا ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

كُتبت بالإضاءة عبارات قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: «خليك في البيت- احمي نفسك- تحية للقائمين على حمايتنا».

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أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، من أمام هرم خوفو مساء اليوم الإثنين، بحضور وكالات الأنباء العالمية التي حرصت على دعوتها وزارة الدولة للإعلام، من منطلق حرص الدولة على توجيه هذه الرسائل إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم من أمام هرم خوفو الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، للبقاء في منازلهم وحماية أنفسهم وأهلهم.

وأضاف «العناني»، أن إضاءة هرم خوفو الأكبر، رسالة تحية وشكر وإجلال للقائمين على حمايتنا ومكافحة المرض والفيروس، ففي الوقت الذي نجلس فيه في منازلنا هناك أناس آخرين من أطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات ينقذون أرواح المرضى ويقومون بأعمال الحماية والوقاية، وآخرين يعكفون على حمايتنا وحراستنا.

وفي نهاية كلمته تمني وزير السياحة والآثار الشفاء والسلامة والصحة للشعب المصري وجميع شعوب العالم.

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا